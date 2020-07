Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Handtaschenraub ++

Oldenburg (ots)

Zu einem Handtaschenraub kam es am heutigen Vormittag, gg. 08:30 Uhr, in Westerstede, Poststraße. Dabei wurde einer 51 Jahre alten Frau aus Westerstede die Handtasche mit Papieren und mehreren hundert Euro Bargeld geraubt. Das Opfer lief - von der Kuhlenstraße kommend - auf dem Gehweg der Poststraße Richtung Innenstadt. Von hinten näherte sich ein bislang unbekannter Täter auf einem blauen Fahrrad und entriss der Frau ihre Handtasche, die sie über der Schulter trug. Der Täter flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Das Opfer konnte den Mann nur vage beschreiben. Demnach war der Täter von zielicher Gestalt. Er war mit einer dunklen Sweatshirt-Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet. Personen, die Zeugen des Überfalls waren oder Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

