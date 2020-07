POL-OL: +++ Einbruch in Schulgebäude ++ Diebstahl an Pkw +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Unbekannte Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag über eine außenliegende Feuertreppe in ein Schulgebäude am Marschweg eingedrungen. In der Zeit zwischen 19.30 und 7 Uhr öffneten sie in der ersten Etage gewaltsam ein Fenster und konnten auf diese Weise ins Gebäude klettern. Hier entwendeten die Täter einen Computer mit Monitor. (759605)

Etwa im gleichen Tatzeitraum schlugen Unbekannte in der Emsstraße die Seitenscheibe eines VW Passat ein. Außerdem entfernten die Diebe die Rückleuchten des Fahrzeugs. Zu weiterem Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. (759366)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

