POL-OL: +++ Betrüger erbeuten über 30.000 Euro +++

Bei einer Variante des "Enkeltricks" ist am Montag ein Oldenburger Ehepaar um eine Summe von über 30.000 Euro betrogen worden. Das Paar erstattete am Montagabend Anzeige bei der Polizei.

Die 53-jährige Oldenburgerin erklärte den Beamten, dass sie am Vormittag gegen 11 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer erhalten habe. Mit den Worten "Rate mal, wer hier ist" habe die Anruferin sofort versucht, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die 53-Jährige vermutete eine Bekannte und sprach die Anruferin sofort mit deren Namen an. In dem nun folgenden Gespräch schilderte die Unbekannte, dass es beim Kauf einer Wohnung zu einer Panne gekommen sei und sie nun dringend 32.000 benötige, um den Kauf rechtswirksam abschließen zu können. Die Oldenburgerin erbat sich Bedenkzeit, woraufhin das Gespräch vorübergehend beendet wurde. Wenig später meldete sich die Anruferin erneut und erklärte dem Ehemann der 53-Jährigen nochmals ihre angebliche Notlage. Der 52-Jährige nahm kurz darauf Kontakt zu mehreren Filialen seines Geldinstitutes auf. Dabei gelang es ihm, die geforderte Geldsumme zu beschaffen.

Im nächsten Telefonat kündigte die Anruferin schließlich an, dass ein Mitarbeiter ihrer Bank das Geld an der Wohnung des Ehepaares am Drögen-Hasen-Weg abholen würde. Der angebliche Bankangestellte erschien wie angekündigt um 14.45 Uhr an der Wohnungstür und ließ sich das Geld aushändigen. Erst im Laufe des Nachmittags sei dem Ehepaar klar geworden, dass es Opfer einer Betrugsmasche geworden war.

Bei dem unbekannten Geldabholer soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen und kräftigen Mann mit rundlichem Gesicht, kurzen blonden Haaren und Brille gehandelt haben. Er habe sehr gepflegte Kleidung getragen (blaue Jeans, blaues Hemd mit blauer Anzugweste, blaue Schiebermütze). Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise: Wer Angaben zu der beschriebenen Person machen kann, die sich am Nachmittag am Drögen-Hasen-Weg aufgehalten hat, wird unter der Telefonnummer 0441/790-4115 um Kontaktaufnahme gebeten. (757212)

Eine ähnliche Betrugsmasche wurde der Polizei am Montag aus dem Eßkamp gemeldet. Hier hatte gegen 13.30 Uhr eine unbekannte Frau bei einem 73-jährigen Oldenburger angerufen und sich als Enkelin ausgegeben. Die Frau erklärte auch in diesem Fall, dass sie Bargeld für den Kauf einer Wohnung benötige. Der 73-Jährige sei jedoch misstrauisch geworden, woraufhin die Unbekannte sofort aufgelegt habe. (756190)

Tipps und Hinweise der Polizei zum Enkeltrick und weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

