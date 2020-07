Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tuning-Kontrollen am Stau +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Wochen häuften sich die Beschwerden der Passanten und Anwohner am Stau sowie am Wohngebiet Alter Stadthafen. Hierbei wurde insbesondere von Ruhestörungen durch getunte Fahrzeuge, wiederholtem Umherfahren, sowie Geschwindigkeitsverstößen berichtet.

Infolgedessen kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Kontrollgruppe "Autoposer" in der vergangenen Woche zielgerichtet Fahrzeuge und Fahrzeugführer, wobei einige Feststellungen getroffen und entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet wurden. So wurde ein Verfahren wegen des unnützen Umherfahrens, sechs Verfahren wegen Lärmbelästigung und zwei Verfahren wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung in dem verkehrsberuhigten Bereich eingeleitet. Überdies hatte ein Mitfahrer seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt und sich aus dem Kraftfahrzeug gelehnt. Auch gegen diesen Mitfahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hierbei ist anzumerken, dass das Bußgeld für unnützes Umherfahren (100 Euro), die Lärmbelästigung (80 Euro) und das Falschparken auf dem Gehweg (55 Euro) mit der letzten Gesetzesänderung angehoben wurde.

Bei fünf der kontrollierten Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Beamten stellten an drei dieser Fahrzeuge eine Manipulation der Abgasanlage und an zwei weiteren Fahrzeugen eine Manipulation am Fahrwerk fest. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen sich nun neben der zu erwartenden Geldbuße (mindestens 50 Euro) um die Wiedererlangung der Betriebserlaubnis durch eine Abnahme durch einen Kfz-Sachverständigen kümmern, da sonst das Fahrzeug von der Zulassungsstelle stillgelegt wird.

Diese Schwerpunktkontrollen werden zukünftig auch weiterhin in unregelmäßigen Abständen durchgeführt.

