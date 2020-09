Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030920-724: Einbruch in Schmuckgeschäft - zeuge stört Täter auf frischer Tat

Wipperfürth (ots)

Auf frischer Tat sind Einbrecher in der vergangenen Nacht von Zeugen gestört worden. Mit einem Stein warfen drei bislang unbekannte Täter am Donnerstag (3. September) um 3:20 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Wipperfürther Markstraße ein. Die Täter drangen in das Geschäft ein und stahlen einige Schmuckstücke. Ein Zeuge, der gerade in unmittelbarer Nähe eine Bäckerei belieferte, wurde durch den Lärm auf das Trio aufmerksam. Er machte auf sich aufmerksam, woraufhin die Einbrecher unmittelbar die Flucht ergriffen. Zu Fuß flüchteten sie in Richtung Untere Straße. Personenbeschreibung: 1. Person: etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer Jacke mit übergezogenen Kapuze und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz. 2. Person: bekleidet mit einer weißen Jogginghose, einer schwarzen Jacke und einem weißen Cap Zur dritten Person liegt keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

