Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040920-727: Fahrraddiebe unterwegs

Marienheide (ots)

Zwei Fahrräder und zwei Pedelecs haben Diebe zwischen in den vergangenen zwei Tagen (2./3. September)in Marienheide erbeutet. An der Kempershöher Straße in Marienheide-Gogarten klauten Unbekannte während der Tageszeit zwei in einem Carport untergestellte Mountainbikes; hier liegt die Tatzeit zwischen 8 und 16 Uhr (2.9.2020). In Marienheide-Rodt kamen die Täter dagegen in der Dunkelheit. Zwischen 21 und 7 Uhr (2./3. September) nutzten die Diebe eine nicht verschlossene Garagentür im Ammerlander Weg, um zwei hochwertige Pedelecs zu entwenden. In beiden Fällen waren die Räder jeweils mit gesonderten Schlössern gesichert, die ebenfalls von den Tätern gestohlen wurden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

