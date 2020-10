Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Löffingen;]

Am 15.10.2020, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Meienlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer versuchte mit seinem Kleintransporter an der Weggabelung Schneekreuz zu wenden, wobei er ein Wanderschild übersah und dieses umfuhr.

Nach dem der Fahrer des Kleintransporters das umgeknickte Schild wieder provisorisch aufrichtete, entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

