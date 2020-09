Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Hofbeleuchtung - LED-Strahler an Alten- und Pflegeheim entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Unbekannte stahlen vergangenens Wochenende LED-Strahler vom Parkplatz einer Seniorenresidenz in Vlotho. In der Zeit zwischen Samstag (5.9.), 18.00 Uhr und Sonntag (6.9.) 8.00 Uhr wurden vier Scheinwerfer auf dem Außengelände abmontiert. Die installierten LED-Strahler dienen dazu, den unterhalb der Weserstraße gelegenen Parkplatz auszuleuchten und sind mehrere hundert Euro wert. Bereits eine Woche zuvor stahlen Unbekannte am gleichen Parkplatz einen LED-Strahler. Die Täter gingen dabei mit brachialer Gewalt vor und rissen den Scheinwerfen von der Wand. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

