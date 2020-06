Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck - Jugendliche beschädigten Viehtränke und jagen Rinderherde - Polizei sucht Zeugen

Leck (ots)

Am Freitagabend (26.06.20), gegen 18:00 Uhr, verschafften sich drei Jungen Zutritt zu einer Weidefläche in der Straße Schmörholm und trieben die dort weidenden Rinder umher. Die Jungen beschädigten außerdem die Trinkwasserleitung zur Viehtränke. Zum einen barg diese Handlung die Gefahr, dass die getriebenen Rinder in den öffentlichen Raum gelangen könnten, zum anderen stellte das Treiben der Tiere bei Temperaturen um 30 Grad Celsius ein Gesundheitsrisiko dar. Die beschädigte Wasserleitung stellte zudem die Versorgung anderer Tränken sicher, sodass diverse Tiere ohne Wasserversorgung gewesen wären, hätte der betroffene Landwirt die Beschädigung nicht zeitnah entdeckt und Instandsetzen können. Die Jungen waren dunkel gekleidet, einer von ihnen soll ein neon-grünes Trikot / T-Shirt getragen haben. Die drei Jungen und mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck unter der Rufnummer 04662-891260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell