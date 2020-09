Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto geht in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen für Brandstiftung

Herford (ots)

Ein Mann fuhr in der Nacht zu Sonntag (6.9.), gegen 4.00 Uhr, zufällig mit seinem Auto an der Landsberger Straße vorbei. Dabei stellte er fest, dass ein am Fahrbahnrand geparkter BMW in Flammen steht. Der 24-jährige Herforder rief umgehend die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindern konnte. Der Besitzer des brennenden Autos, ein 26-jähriger Herforder, wachte durch das Einsatzgeschehen auf und teilte den Polizeibeamten vor Ort mit, dass er sein Auto bereits Freitag am Fahrbahnrand geparkt hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 beim Kriminalkommissariat Herford oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

