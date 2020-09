Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Mobil Navi aus Golf gestohlen

Herford (ots)

(um) Ein handlich kleines Mobilnavigationsgerät der Firma Garmin stahlen bislang unbekannte Täter in der Innenstadt. Der VW Golf der Besitzerin hatte auf einem Parkplatz an der Straße Auf der Freiheit geparkt. Vermutlich schlugen die Diebe in der Nacht zum Donnerstag (03.09.) zu und vermuteten aufgrund eines sichtbaren Ladekabels die Beute. Sie zerstörten an dem PKW eine Scheibe und konnten so das mindestens 300.- Euro teure Gerät entwenden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang niemals Wertsachen im Fahrzeug zu belassen.Im Auto sind Wertsachen leichte Beute für PKW-Aufbrecher. Selbst die besten Verstecke kennen die Diebe und beobachten mancherorts unerkannt den Fahrer beim Aussteigen. Der Schaden in diesem Fall wird mit etwa 600.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell