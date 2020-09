Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zulieferer verletzt Fußgängerin schwer

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein Briefzusteller parkte gestern, gegen 12.45 Uhr, sein Fahrzeug nahe einer Hecke im Max-Frisch-Weg, um Pakete und Post zu verteilen. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurück kam, wollte er das Auto wenden. Gleichzeitig holte eine 62-jährige Anwohnerin ihre Mülltonne aus dem Carport, um diese an die Straße zu stellen. Es kam bei dem Wendemanöver zu einem Zusammenstoß zwischen dem 54-jährigen Briefzusteller und der Anwohnerin. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und begab sich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie verbleiben musste. An Auto und Mülltonne entstand ein geringer Sachschaden.

