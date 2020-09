Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Roter Roller über Nacht gestohlen

Herford (ots)

(jd) Am Montag Abend (31.8.) stellte ein Herforder seinen Roller gegen 18.00 Uhr an seinem Haus in der Nachtigallstraße ab. Er rastete das Lenkradschloss ein, als er das rote Kleinkraftrad am Fahrbahnrand seines Wohnortes parkte. Als er das Gefährt am folgenden Morgen gegen 7.40 Uhr wieder nutzen wollte, bemerkte der 59-jährige Herforder, dass es entwendet wurde. Es handelt sich um einen auffälligen roten Roller der Marke Explorer Generic als Kleinkraftrad. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas bemerkt haben, das Kriminalkommissariat der Polizei Herford zu kontaktieren: 05221/8880.

