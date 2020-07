Polizei Hagen

POL-HA: 42-Jähriger bedroht Mitbewohner und wird vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Ein 42-Jähriger und ein 46-Jähriger stritten sich am Mittwoch, 29. Juli, gegen 21 Uhr in der Schwerter Straße. Die beiden Männer sind aktuell beruflich in Deutschland und teilen sich für diese Zeit eine Wohnung. Der 42-Jährige bedrohte seinen Mitbewohner zunächst mit einem Messer, verletzte ihn jedoch nicht damit. Während der Auseinandersetzung gab er ihm im weiteren Verlauf jedoch eine Kopfnuss. Auch nach Eintreffen der Polizei bedrohte der Tatverdächtige den Mann verbal. Da der 42-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. (ra)

