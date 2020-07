Polizei Hagen

POL-HA: Auto vor Altenzentrum zerkratzt

Hagen (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten am Mittwoch (29.07.2020) ein Renault Cabrio in Boele. Die 57-jährige Halterin aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis hatte ihr Fahrzeug am Nachmittag für einige Stunden vor einem Altenzentrum im Fontaneweg abgeparkt. Als sie nach Hause fahren wollte fielen ihr mehrere Äste auf, welche neben ihrem Auto lagen. Damit haben die Unbekannten offensichtlich das Cabrio an mehreren Stellen zerkratzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern werden an die Polizei unter der 02331 - 986 2066 erbeten. (ts)

