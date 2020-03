Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend gegen halb zehn wurde der Löschzug der Wache 2 zu einem Wohnungsbrand in Sterkrade alarmiert. In Mehrfamilien-Eckhaus war ein Feuer aus ungeklärten Gründen im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatte die Polizei bereits alle Personen aus dem Haus in Sicherheit gebracht. Das Feuer in der stark verrauchten Wohnung war offensichtlich wegen Sauerstoffmangels selbst erloschen. Die Feuerwehr konnte mit ihren Hochleistungslüftern und der hauseigenen Rauchabzugsanlage das Gebäude schnell wieder für die übrigen Bewohner freigeben. Die Bewohner der Brandwohnungen erlitten Rauchvergiftungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert. Die Kripo hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz der 22 Kräfte der Feuerwehr war nach etwas über einer Stunde beendet. Die Feuerwehr weist in diesen Zusammenhang noch einmal auf die Rauchmelder-Pflicht in allen Wohnungen in NRW hin. Einsatzleiter: gez. Sommer

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell