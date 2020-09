Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gescheiterter Einbruch in Friseursalon - Metalltür hält Stand

Bünde (ots)

(jd) Am Dienstag Vormittag (1.9.) stellte die Inhaberin eines Friseursalons Einbruchspuren an Tür und Fenster ihres Friseursalons fest. Der oder die bisher unbekannten Täter versuchten offenbar die metallene Eingangstür an der Eschstraße gewaltsam zu öffnen. Die tatortaufnehmenden Beamten sicherten entsprechende Hebelspuren. Auch an einem Fenster auf der Gebäuderückseite befanden sich Spuren. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag Morgen, in der die Täter versuchten, in das Geschäft zu gelangen. Bei dem Einbruchsversuch entstand an Fenster und Tür ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den möglichen Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

