Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß auf der Kurt-Schumacher-Straße - Motorradfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 18-Jähriger aus Bünde-Hüffen befuhr gestern (1.9.) mit seinem BMW den Hüffer Weg. Gleichzeit fuhr ein Motorradfahrer in Fahrtrichtung Weseler Weg auf der Kurt-Schuhmacher-Straße. Beim Abbiegen des Autos in die Kurt-Schuhmacher-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem von links kommenden Kradfahrer. Der 51-jährige Fahrer aus Bünde-Werfen stürzte daraufhin mit seinem Motorrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur ambulanten Behandlung wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell