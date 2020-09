Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall zwischen zwei Pedelecs - Radfahrerin schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Zwei Frauen aus Bünde befuhren am Mittwoch (2.9.) Mittag gemeinsam mit ihren Pedelecs die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Steinmeisterstraße. Eine der beiden Fahrerinnen bremste ihr Rad verkehrsbedingt ab, da aus der Moltkestraße ein Pkw kam. Diesem gewährte sie die Vorfahrt. Ihre 52-jährige Begleiterin aus Bünde-Holsen bemerkte diesen Vorgang zu spät und fuhr auf das Pedelec der 47-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß fiel die 52-Jährige mit ihrem Rad zu Boden und verletzte sich schwer. Mit dem hinzugerufenen Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass insbesondere Radfahrer zum Vorausfahrenden immer ausreichend Abstand einhalten. Der Bremsvorgang wird bei zu geringem Abstand oftmals zu spät erkannt. Zudem gehen Zusammenstöße zwischen Fahrradfahrern vielfach mit schweren Verletzungen einher. Aus diesem Grund empfiehlt die Polizei das Tragen eines Fahrradhelmes, der Kopfverletzungen vorbeugen soll.

