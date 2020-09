Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrkartenautomat am Bahnhof Vlotho angegangen - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(mas) Am Samstagmorgen (05.09.) zwischen 04.15 Uhr und 04.35 Uhr wurde ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Vlotho angegangen. Zurzeit noch unbekannte Täter versuchten diesen mittels einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Dieses misslang jedoch aufgrund des massiven Gehäuses des Automaten. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben die im Zusammenhang mit dem versuchten Automatenaufbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Herford unter 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

