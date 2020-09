Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße - 19-Jährige von Motorrad geschleudert

Bünde (ots)

(jd) Ein 50-jähriger Mann aus Hüllhorst fuhr am Montag (7.9.), gegen 17.30 Uhr, mit seinem VW auf der Werfer Straße in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen hielt er zunächst an, um nach links in die Osnabrücker Straße abzubiegen. Dort fuhr gleichzeitig eine 19-jährige Motorradfahrerin Richtung Bünde. Beim Abbiegen des Autofahrers kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Bünderin wurde durch den Aufprall von ihrem Motorrad geschleudert. Ein herbeigerufener Rettungswagen transportierte die 19-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen zur Behandlung stationär aufgenommen werden musste. An Auto und Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

