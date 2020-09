Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Mitarbeiter halten lettische Diebe fest

Löhne (ots)

(um) Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes überwältigten am Freitag (4.9.) einen 37-jährigen Mann sowie seinen Begleiter beim Diebstahl von hochprozentigem Alkohol aus einem großen Lebensmittelmarkt. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot in dem Geschäft an der Albert-Schweitzer-Straße erhalten. Er betrat den großen Verbrauchermarkt am Freitag, gegen 13.00 Uhr, dieses Mal in Begleitung eines zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannten. Nachdem sie hochprozentige Spirituosen entwendeten, sprach das Verkaufspersonal die beiden Männer auf den Diebstahl an. Der Begleiter, der nun dringend des Diebstahl verdächtigen Männer, ergriff daraufhin kurzerhand die Flucht mit der Beute. Nach einigen Metern gelang es zwei weiteren Mitarbeitern dem Mann, der sich wehrte, beherzt entgegenzutreten. Sie konnten den 37-jährigen Letten überwältigen und auf dem Gelände einer nahe gelegenen Speditionen festzuhalten. Die einschreitenden Polizeibeamten übernahmen die beiden Ladendiebe. Eine Prüfung der Haftgründe noch am späten Freitagnachmittag ergab die Personalien der beiden, sodass sie in die Freiheit nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld entlassen werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell