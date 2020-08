Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte- Brems - und Gaspedal verwechselt - 20 000 EUR Schaden angerichtet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

(BER) Am Freitagmorgen, 28.08.2020, gegen 08.40 Uhr befuhr eine Seniorin aus der Gemeinde Uchte mit ihrem Audi einen Parkplatz in der Uchter Ortstraße. Beim Einparken verwechselte die Frau vermutlich Brems - und Gaspedal. Durch die plötzliche Beschleunigung des Automatikfahrzeuges prallte sie auf das Heck eines bereits geparkten Renault, schob diesen gegen einen daneben geparkten VW und diesen zuletzt gegen einen weiteren VW. An allen Pkw entstand unterschiedlich hoher Schaden, der Renault war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Fahrmanöver, bei dem sie mehrfach die Richtung änderte, durchpflügte die Unfallverursacherin ein angrenzendes Blumenbeet und überfuhr einen Sperrpoller zum Rondell. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell