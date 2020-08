Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verteilerkasten verschmort

Bückeburg (ots)

Zu einer starken Rauchentwicklung auf Grund eines schmorenden Verteilerkastens in einer Mehrfamilienwohnanlage in Bückeburg/Müsingen musste heute Vormittag gegen. 11.19 Uhr die Polizei und die Feuerwehren Bückeburg, Scheie und Müsingen in den dortigen Kurzen Weg eilen.

Im Erdgeschoß des Wohnobjektes, ausgehend von einem Technikraum, hatte sich der Rauch über den Flur in die jeweiligen Etagen ausgebreitet. Zu einem offenen Feuer kam es nicht.

Nach ersten Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bückeburg hat sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt innerhalb des Verteilerkastens zu der Rauch-u. Qualmentwicklung geführt.

Es entstand kein Gebäudeschaden. Das Wohnhaus ist nach Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr weiterhin bewohnbar.

Hinweise auf verletzte Personen liegen nicht vor.

