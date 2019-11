Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Schotten - Am vergangenen Wochenende (14.11. bis 18.11.) brachen Unbekannte in der Straße "An den Linden" in zwei Einfamilienhäuser ein. Die Täter hebelten dazu Fenster und Türen auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob sie etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

