Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(svk)Am frühen Freitagmorgen (28.08.2020), gegen 07:30 Uhr hat sich in der ,,Mindener Straße" eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Eine 56-jährige Frau aus Rinteln befuhr mit ihrem weißen VW Polo die ,,Mindener Straße" in Fahrtrichtung Todenmann. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem weißen Kombi die Straße ,,Weserblick" aus Fahrtrichtung ,,Unter der Frankenburg" und bog anschließend in die ,,Mindener Straße" nach links ein. Dabei touchierte er den vorfahrtsberechtigten VW Polo, sodass zumindest an diesem Sachschaden entstanden ist. Ohne Angaben zu seiner Person und Art seiner Beteiligung zu machen, entfernte sich der Fahrzeugführer daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zur Verkehrsunfallflucht oder zum verursachenden Fahrzeugführer/ Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

