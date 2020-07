Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Citroen auf Parkplatz beschädigt

Unfallflucht

Rees (ots)

Auf dem Parkplatze eines Supermarktes an der Straße "Am Delltor" kam es am Donnerstag (30.07.2020) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Besitzer eines Citroen hatten ihr Fahrzeug gegen 11:30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz geparkt und bei Ihrer Rückkehr gegen 13:30 Uhr eine frische Beschädigung am Fahrzeugheck festgestellt.

Der Schadensverursacher hatte sich bereits aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve