POL-PDKL: Lastzug fährt nach Auffahrunfall weiter

Am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, fuhr ein Lastzug nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 48 einfach weiter. Die 38-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Winnweiler und fuhr kurz nach der Abfahrt nach Lohnsfeld auf einen vorausfahrenden LKW mit Anhänger auf, der plötzlich eine Vollbremsung durchführte. Nach Angaben der Nachfolgenden vermutlich, weil Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit Blaulicht im Gegenverkehr fuhren. Der auffahrende Golf wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der vorausfahrende Lastzug fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter in Richtung Rockenhausen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es ist lediglich bekannt, dass der Anhänger unten rot und oben weiß gewesen sein soll.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

