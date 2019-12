Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannter tritt an mindestens acht geparkten Autos die Außenspiegel ab

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 0.30 Uhr, wurde ein Anwohner der Steinstraße durch einen lauten Knall geweckt. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er einen Mann mit dunklen Haaren und einer dunklen Daunenjacke, der an geparkten Autos die Außenspiegel abtrat. Er velor dann den Mann aus den Augen und rief die Polizei. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass auf der Steinstraße an mindestens sechs geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten worden waren. Zusätzlich wurde festgestellt, dass auf der Bergmannstraße an zwei geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten worden waren. Derzeit liegen acht Anzeigen vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Täter erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

