Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10 Uhr bis Donnerstag, 11 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Matthias-Claudius-Straße geparkten schwarzen VW Polo an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 3000 Euro. Aufgrund von aufgefundenem Fremdlack dürfte das flüchtige Fahrzeug gelb gewesen sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

