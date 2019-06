Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 17jähriger Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend befuhr ein 24jähriger Mann aus Leopoldshöhe mit seinem Mercedes die Ostwestfalenstraße von Lemgo in Richtung Bielefeld. An der Abfahrt Messe ordnet er sich als Linksabbieger hinter einem vor ihm bereits wartenden Linksabbieger ein, um von der Ostwestfalenstraße auf die B239 abzufahren. Als der vor ihm stehende PKW-Fahrer mehrere Sekunden wartet, verliert der Unfallverursacher die Geduld und fährt links über die Sperrfläche an dem erstwartenden PKW vorbei um abzubiegen. Dabei übersieht er einen 17jährigen Leichtkraftradfahrer, der mit seinem Krad in Richtung Lemgo unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der junge Motorradfahrer schwer verletzt wird. Er wurde ins Klinikum Detmold eingeliefert. Bei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden eingeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000,-Euro geschätzt.

