Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Tödlicher Verkehrsunfall auf der B1.

Lippe (ots)

Auf der B1 in Höhe des Parkplatzes Kohlenberg kam es am heutigen Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer verstarben. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem 37-jährigen Beifahrer aus Schieder auf der zweispurigen B1 auf der linken Spur in Richtung Detmold. In einer Rechtskurve geriet der Audi aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Fahrer und Beifahrer des Audi erlagen ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Der 61-jährige LKW-Fahrer wurde schwerverletzt ins Klinikum eingeliefert. Die B1 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme vollgesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell