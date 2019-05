Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Brand gesucht

Sögel (ots)

Am vergangenen Samstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Am Pohlkamp alarmiert. Gegen 21:10 Uhr fingen aus noch ungeklärter Ursache mehrere Müllbehälter Feuer.

Die Container brannten vollständig nieder. Zudem wurden eine Hauswand sowie ein Dachüberstand beschädigt. Die Feuerwehr aus Sögel war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort eingesetzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Vor Ausbruch des Brandes haben sich einige Personen auf dem dortigen Gelände aufgehalten. Diese Personen könnten für die Polizei wichtige Hinweise geben. Die Polizei Papenburg bittet darum, sich unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell