Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Radfahrer stürzt in Straßengraben

Bad Bentheim (ots)

Ein 30-jähriger Radfahrer hat sich gestern Abend bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr mit seinem Mountainbike die Straße Nietberg in Richtung Heimstättenweg, kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Hierbei wurde er schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell