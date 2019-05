Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 21-jährige Radfahrerin verletzt, Verursacher flüchtig

Nordhorn (ots)

Gestern Morgen ist es auf dem Kanalweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Eine 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die junge Frau fuhr gegen 10:15 Uhr den Radweg in Richtung Gildehauser Weg, als sie in Höhe eines Modegeschäftes von einem unbekannten männlichen Radfahrer überholt wurde. Es kam zur Berührung der Räder, woraufhin die Frau vom Rad auf die Fahrbahn stürzte. Nach kurzem Gespräch entfernte sich der unbekannte Radfahrer in Richtung Kreisverkehr. Der Mann war zwischen 40- 50 Jahre alt, hatte graues Haar und trug einen Schnäuzer. Er war mit einer schwarzen Stoffhose und einer braunen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

