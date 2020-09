Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer verunglückt in der Bahnhofstraße (29.09.2020)

St. Georgen (ots)

Ein schwer verletzter Radfahrer und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern gegen 15.30 Uhr ereignet hat. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Hasemannstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen, wobei er einen talwärts fahrenden 48-jährigen Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße übersah. Dieser prallte gegen eine Seite des Autos, rutschte über Motorhaube und Windschutzscheibe und kam auf der Straße zum Liegen. Hiebei verletzte sich der Mann schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

