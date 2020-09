Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) VW prallt gegen geparktes Auto (29.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden ereignete sich gestern Vormittag gegen 10 Uhr in der Emil-von-Kessler Straße. Ein 71-jähriger VW Golf Fahrer kam aufgrund gesundheitlicher Probleme vom Fahrstreifen ab und stieß gegen einen geparkten Renault Scenic. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, seine 69-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Beide Autos waren durch den Zsuammenstoß so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

