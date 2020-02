Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - 20-jähriger unter Drogeneinfluß

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (rb) Am Samstag Abend, gegen 22.50 Uhr, überprüfte eine Streifenbesatzung der Gandersheimer Polizei in der Bahnhofstraße einen 20-jährigen Kreienser am Steuer seines Audi A3. Der junge Mann stand unter dem Einfluß von Drogen, ein Vortest verdichteten den Verdacht. In der Folge musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein vierwöchiges Fahrverbot und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell