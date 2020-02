Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Harriehausen - Friedliche "Narrerei" beim Karneval

Bad Gandersheim (ots)

Harriehausen - (rb) Einmal mehr bewiesen die Harriehäuser Närrinen und Narren, wie eine Karnevalsveranstaltung durchgeführt werden kann. In Reaktion auf die Ereignisse in Kalefeld ein Wochenende zuvor hatte die Gandersheimer Polizei erneut vorgesorgt und zeigte Präsenz vor Ort. Bis zu 1.500 Teilnehmer besuchten den Festumzug am Samstag, bsi zu 450 Personen feierten anschließend im Zelt. Weieter in örtlichen Gasthäusern. Nicht einmal brauchte die Polizei einzugreifen. Fazit von Einsatzleiter, Hauptkommissar Gerhard Menge: "Karnevalsveranstaltung mit fröhlichen Närrinen und Narren bei augelassener, freidlicher Stimmung - Keinerlei Auseiandersetzungen, keine Beanstandungen!"

