Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung

Northeim (ots)

Northeim, OT Höckelheim, An der Schule, Höhe Bushaltestelle, Samstag, 22.02.2020, 00:45 Uhr - 01.15 Uhr

HÖCKELHEIM (Mir) Aus bislang unbekannten Gründen wurde am frühen Samstagmorgen ein 16-jähriger Moringer im Rahmen einer öffentlichen Tanzveranstaltung von einer mehrköpfigen Personengruppe körperlich attackiert. Nachdem es bereits gegen 21 Uhr zu verbalen Provokationen zum Nachteil des 16- Jährigen kam, wurde dieser gegen 0.45 Uhr erneut verbal angegangen, als er sich kurzzeitig außerhalb der Feierlichkeit aufhielt. Der 16- Jährige wurde von circa zehn Personen geschlagen und getreten. Selbst als das Opfer am Boden lag, attackierten die Personen das Opfer weiter. Dadurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen und begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 05551-7005-0 bei der Polizei in Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell