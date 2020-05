Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Golf beschädigt: Wer hat es gesehen?

Rahden (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Schulstraße in Rahden bittet die Polizei um Hinweise.

Als eine Frau am Montag gegen 14.20 Uhr zu ihrem gegen 12.40 Uhr in der Schulstraße seitlich der Fahrbahn in Nähe des Friedhofs abgestellten grauen VW Golf zurückkehrte, bemerkten sie und ihr Begleiter eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite. Daraufhin rief man die Polizei.

Die Verkehrsermittler vermuten, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug im genannten Zeitraum, möglicherweise mit einem Anhänger, die Einbahnstraße befuhr und dabei seitlich den Golf touchierte.

Hinweise zum Schadensverursacher bitte an die Polizei unter Telefon (05741) 2770.

