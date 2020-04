Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Handy-Laden ein: Zeugen in der Treppenstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Sonntag in einen Handy-Laden an der Treppenstraße eingebrochen und haben dabei mehrere Mobiltelefone, ein Tablet und Bargeld erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Ein Spaziergänger hatte am Sonntagmorgen das Loch in der Scheibe des Geschäfts an der Treppenstraße zwischen Scheidemannplatz und Wolfsschlucht bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo feststellten, war die beschädigte Scheibe das Resultat eines nächtlichen Einbruchs. Die Täter hatten mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe eingeschlagen und waren durch das entstandene Loch in den Laden eingestiegen. Wie der von den Beamten über den Einbruch benachrichtigte Betreiber des Geschäfts feststellte, hatten die Einbrecher neben mehreren Mobiltelefonen und einem Tablet auch eine geringe Menge Wechselgeld erbeutet. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, eingrenzen.

Die zuständigen Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in Tatzeit im Bereich der Treppenstraße Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

