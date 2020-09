Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 311

LandkreisTuttlingen) BMW fährt auf Sattelauflieger auf (29.09.2020)

B311 / Geisingen (ots)

Sachschaden von rund 11.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 21.30 Uhr auf der B 311 bei Geisingen ereignet hat. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer, der von Geisingen in Richtung Donaueschingen fuhr, überholte im Bereich des Parkplatzes Wartenberg einen LKW und fuhr beim Wiedereinscheren auf den Auflieger eines davor fahrenden Sattelzugs auf. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

