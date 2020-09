Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Anruf durch "Falsche Polizeibeamte" (27.09.2020)

Tuttlingen (ots)

Seit Wochen rufen wieder vermehrt Betrüger vorwiegend bei älteren Menschen an und geben sich als Polizeibeamte aus. So auch im jüngsten Fall am Sonntag, als ein angeblicher Polizeibeamter "Frank Weber" bei einem 77-jährigen Mann anrief und mitteilte, dass zwei Einbrecher gefasst wurden, die einen Zettel mit der Anschrift des Seniors mitführten. Der Mann wurde nach Bargeld und Schmuck gefragt. Nach dem Anruf meldete der 77-Jährige den Vorfall der Polizei. Zu einem Schadensereignis kam es bislang nicht. Die Polizei weist immer wieder darauf hin, im Zweifel ein Telefonat einfach zu beenden. Auch sollten sich Angerufene nicht durch die angezeigte Rufnummer täuschen lassen, da die Betrüger mitunter in der Lage sind, durch technische Maßnahmen jede X-beliebige Anrufnummer im Display des Angerufenen erscheinen zu lassen. So ist insbesondere die angezeigte Rufnummer "110" ein Hinweis auf einen Trickanruf, da die Polizei zwar über den Notruf erreicht werden kann, aber selbst nie über diese Nummer anruft. Weitere Hinweise zum Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" oder auch zum sogenannten "Enkeltrick" finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell