Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Irslenbach/Lkrs. RW) Illegale Müllablagerung von Sperrmüll (25.09.2020 - 29.09.2020)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberndorf am Neckar-Irslenbach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Müllentsorgung, die am Dienstag am Verbindungsweg zwischen Irslenbach und Bochingen gemeldet wurde. Unbekannte entsorgten eine große Menge an Sperrmüll, darunter auffällige Gegenstände wie eine Uhr in Sonnenform, Matratzen, ein Kinderbett, ein Sofa und mehrere Schränke. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, die Gegenstände erkennen oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell