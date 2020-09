Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Diebstahl durch zwei Jugendliche (29.09.2020)

Rottweil (ots)

Zwei Jugendliche sind am Dienstag gegen 21 Uhr in einem Discounter beim Diebstahl einer Packung Süßigkeiten und Alkohol erwischt worden. Die beiden Jugendlichen konnten von einer Mitarbeiterin an der Kasse zunächst abgepasst werden, flüchteten jedoch, ohne sich auszuweisen. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 14 und 15 Jahren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell