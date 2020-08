Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - In Pedalen verfangen und schwer verletzt

Oberkirch (ots)

Die im Fahrradpedal verfangene Hose wurde einem 63-Jährigen am Sonntagnachmittag offenbar zum Verhängnis. Der Zweiradfahrer soll gegen 14.30 Uhr vom Strandbadweg auf den Vorplatz des Freibades geradelt sein. Beim Absteigen hatte sich vermutlich das Hosenbein in der Tretkurbel verfangen, sodass der 63 Jahre alte Mann sein Gleichgewicht verlor und stürzte. Mit schweren Verletzungen transportierten die Rettungskräfte den Zweiradfahrer in ein Klinikum. Das Bike hat durch den Sturz keinen Schaden davongetragen. /jh

