PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der PD Limburg am So., 07.06.2020

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer in Villmar-Weyer

Unfallstelle: Gemarkung Villmar-Weyer, L 3021 zwischen Selters-Münster und Villmar-Weyer

Unfallzeit: Sonntag, 07.06.2020, 14.20 Uhr

Unfallhergang: Ein 22jähriger Kradfahrer befährt die L 3021 von Münster her kommend in Fahrtrichtung Villmar-Weyer. In einer Linkskurve kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt gegen einen Telefonmast. Der Fahrer wird dabei tödlich verletzt und sein Krad erheblich beschädigt.

