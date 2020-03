Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gymnasium

Bocholt (ots)

Gewaltsam die Tür zur Cafeteria eines Gymnasiums aufgehebelt haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Im Inneren des Gebäudes an der Hemdener Straße hebelten die Täter mehrere Türen auf. Die Tür zum Lehrerzimmer hielt jedoch Stand. Ob etwas endwendet wurde, kann zum derzeitigen Kenntnisstand nicht gesagt werden.

