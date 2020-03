Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mülltonnen in Brand geraten

Bocholt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind drei Mülltonnen am Freitag gegen 12.55 Uhr in Bocholt in Brand geraten. Die Flammen zogen eine Holzfassade eines daneben stehendes Gartenhauses an der Unteren Weidenstraße ebenso in Mitleidenschaft wie einen Plastikzaun. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell